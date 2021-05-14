Еще 67 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области вылечились от коронавируса 33343 человека.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.
Это житель Старооскольского городского округа 1949 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 67 пациентов заболели, а выздоровели – 130.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37744 человека, выздоровели – 33343, умерли – 660.