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Здоровье14 мая 2021 12:46

Еще 67 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 130 человек вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области вылечились от коронавируса 33343 человека.

Всего с начала пандемии в Белгородской области вылечились от коронавируса 33343 человека.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1949 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 67 пациентов заболели, а выздоровели – 130.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37744 человека, выздоровели – 33343, умерли – 660.

Коронавирус Covid-19