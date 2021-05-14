Скончалась бывший руководитель валуйского филиала «Роспечати»

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11 мая на 83-м году жизни скончалась Валентина Кондобарова. Начав свой трудовой путь в нелегкое послевоенное время она совсем юной девушкой устроилась работать в «Союзпечать», заняв должность распространителя прессы, а впоследствии экономиста. Почти всю жизнь посвятила белгородской «Роспечати», проработав там 53 года. Из них 20 лет руководила валуйским филиалом.

Родные, друзья и коллеги вспоминают Валентину Павловну как доброго, отзывчивого и жизнерадостного человека, находящего общий язык с окружающими и всегда готового прийти на помощь.