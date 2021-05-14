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Общество14 мая 2021 12:02

Скончалась бывший руководитель валуйского филиала «Роспечати»

Валентины Кондобаровой не стало на 83-м году жизни
Источник:kp.ru
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11 мая на 83-м году жизни скончалась Валентина Кондобарова. Начав свой трудовой путь в нелегкое послевоенное время она совсем юной девушкой устроилась работать в «Союзпечать», заняв должность распространителя прессы, а впоследствии экономиста. Почти всю жизнь посвятила белгородской «Роспечати», проработав там 53 года. Из них 20 лет руководила валуйским филиалом.

Родные, друзья и коллеги вспоминают Валентину Павловну как доброго, отзывчивого и жизнерадостного человека, находящего общий язык с окружающими и всегда готового прийти на помощь.

Утраты