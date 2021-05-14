«Открытие»: более 3 миллиардов кредитов предпринимателям Центральной России

Банк стремится предложить предпринимателям высокий уровень сервиса.

Сегодня ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - один из динамично растущих игроков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. В топ регионов-лидеров по кредитованию бизнес-сообщества вошли Ярославль, Липецк, Воронеж, Тверь и Тула.

Основные принципы в работе с предпринимателями - комплексный и гибкий подход, индивидуальная модель обслуживания, предоставление широкого спектра услуг, передовые технологии, высокая скорость принятия решений, глубокая аналитика для понимания потребностей клиента. В частности, фокусируется на таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность.

Есть у банка и собственные уникальные наработки, которые могут быть интересны предпринимателям - программа «Open Academy». Она предоставляет бесплатный доступ к обучающим материалам о ведении бизнеса.