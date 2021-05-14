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Происшествия14 мая 2021 11:00

В Белгороде с балкона украли велосипед

Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
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По словам подозреваемого, велосипед он продал неизвестному за символическую сумму.

По словам подозреваемого, велосипед он продал неизвестному за символическую сумму.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

44-летняя жительница Белгорода сообщила в местное отделение полиции, что у нее похитили велосипед.

Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник зашел в один из подъездов, пытаясь найти, что плохо лежит. На шестом этаже он заметил на общем балконе велосипед.

Он сорвал металлическую петлю с двери, проник в помещение, доступ к которому имели только жильцы дома, и забрал чужое транспортное средство.

Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. По словам подозреваемого, похищенное он продал неизвестному за символическую сумму.

Теперь в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная незаконным проникновением в хранилище) злоумышленнику грозит тюремное наказание до пяти лет.

ЧП