Под Белгородом поймали трех человек, подозреваемых в воровстве инструментов из строящейся школы

Злоумышленник зашел в здание, сложил в рюкзак штроборез, катушку кабеля и на веревке спустил похищенное находившейся внизу подруге. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Представитель подрядной организации сообщил в отдел полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу, что неизвестные похитили с территории строящейся школы инструменты на общую сумму около 15 тысяч рублей.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое мужчин и женщина.

По предварительным данным, один из работников подрядной организации договорился со своей сожительницей и приятелем о хищении инструментов со строящегося объекта.

Утром 23 апреля злоумышленник зашел в здание, сложил в рюкзак штроборез, катушку кабеля и на веревке спустил похищенное находившейся внизу подруге. Женщина забрала инструменты и передала ожидавшему ее у ограждения подельнику. Происходящее заметил охранник и попытался догнать злоумышленников. Оставив похищенное, они скрылись.

Теперь в соответствии с п. «а, в» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж) подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.