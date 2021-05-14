В Архиерейской роще Белгорода появятся велосипедные дорожки

За месяц общими усилиями из рощи удалось вывезти более 200 грузовых машин с мусором. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, «терренкур и велосипедные дорожки появятся в Архиерейской роще».

«Архиерейской роще для преображения нужно совсем немного, - уверен глава региона Вячеслав Гладков. - Обустроить терренкуры, создать оригинальную входную группу, детские площадки, зоны для спортивных активностей, велосипедные и пешеходные дорожки с водоотводами и шагомерами, скамейки и санитарные комнаты».

Архиерейская роща находится в черте города Белгорода. Ее площадь превышает 40 гектаров. Несмотря на популярность у местного населения, лесопарковая зона очень долго была в запустении.

«Мы завершаем уборку территории. За месяц общими усилиями удалось вывезти более 200 грузовых машин с мусором, поваленными и деревьями и валежником. Субботники будут продолжаться», - подытожил временно исполняющий обязанности губернатора.