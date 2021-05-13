Под конец рабочей недели в Белгородскую область придет жара

Утром и днем небольшие, местами умеренные дожди и грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 14 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшие, местами умеренные дожди и грозы. Ночью местами туман.

Ветер ночью восточный от пяти до десяти метров в секунду, днем юго-восточный – от семи до 12-ти метров в секунду, местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от шести до 11-ти градусов выше ноля, днем – от 22-х до 27-ми градусов тепла.

В Белгороде ночью – от плюс девяти до плюс 11-ти градусов, днем – от 23-х до 25-ти градусов тепла.

В связи с повышением температуры воздуха на территории региона увеличивается вероятность возникновения ландшафтных пожаров.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к населению региона с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости с огнем детей и подростков.

Если вы заметили возгорание сухой травяной растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его. Если это невозможно сделать, то звоните по телефону Службы спасения «112» или по единому телефону доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.