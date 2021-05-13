На Белгородчине завели уголовное дело в отношении чиновников из департамента строительства и транспорта

В соответствии с ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-5 УФСИН и регионального департамента строительства и транспорта.

По версии следствия, с июля 2019-го по сентябрь 2020-го года подозреваемые сотрудники исправительного учреждения поставляли в департамент строительства и транспорта Белгородской области спортивного оборудования, не соответствующего условиям государственного контракта и ГОСТа.

Госконтракт был заключен в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области», федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В свою очередь подозреваемые должностные лица департамента строительства и транспорта принимали спортивное оборудование.

Федеральному бюджету РФ и бюджету Белгородской области причинен ущерб на сумму около шести миллионов рублей. В соответствии с ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.