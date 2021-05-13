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Здоровье13 мая 2021 12:46

Еще три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 86 человек вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37677 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37677 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1951 и 1959 годов рождения и житель Губкинского городского округа 1955 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 86.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37677 человек, выздоровели – 33213, умерли – 659.

Коронавирус Covid-19