Еще три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37677 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1951 и 1959 годов рождения и житель Губкинского городского округа 1955 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 86.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37677 человек, выздоровели – 33213, умерли – 659.