Под Белгородом в ДТП с участием нетрезвого водителя погиб пассажир

За четыре месяца на территории области совершено 29 ДТП по вине водителей с признаками опьянения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«Накануне в Чернянском районе произошло ДТП со смертельным исходом», - сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

По предварительным данным, около 18 часов 10 минут в районе села Ездочное 52-летний водитель автомобиля «Форд Скорпио» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Сам он чудом не пострадал, а его 38-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автоинспекторы взяли тест на алкоголь у водителя, и прибор показал 1.261 мг/литр при норме 0,16. Водитель признался сотрудникам полиции, что накануне они с погибшим приятелем употребляли спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, мужчины решили съездить в магазин за добавкой.

Следственное отделение ОМВД России по Чернянскому району возбудило уголовное дело в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека).

Санкции предусматривают тюремное наказание на срок от пяти до двенадцати лет.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан не оставаться безучастными к проблеме нетрезвого вождения. Если вам стало известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно позвоните в полицию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Своевременное обращение может спасти чью-то жизнь.