Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2021 года

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Активы банка выросли с 508,3 млрд рублей до 513,9 млрд рублей. Собственные средства (капитал) банка увеличились с 58,9 млрд рублей до 61,6 млрд рублей.

Банк Уралсиб демонстрирует устойчивые позитивные результаты работы в непростых экономических условиях благодаря реализации стратегии развития, направленной на повышение эффективности бизнеса. По итогам 2020 года прибыль банка по РСБУ составила 5,4 млрд рублей, что соответствует финансовому результату прошлых лет.

Успешные результаты деятельности банка на фоне пандемии нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В 2020 году агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило банку рейтинг «ВВВ+», подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до «Позитивного». Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ-». В апреле 2021 года рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

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