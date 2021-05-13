Белгородцы присоединились к всероссийской акции «100 баллов для победы»

Обмен опытом позволит вывести некую «формулу» и найти слагаемые успеха: как каждому школьнику получить заветные 100 баллов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ежегодно выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы для школьников, делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к госэкзамену со старшеклассниками.

Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, «акцию, инициированную Рособрнадзором, в этом году проводят в седьмой раз».

Участники акции, которая прошла в образовательном комплексе «Алгоритм Успеха», решили создать символическую копилку «Лучшего педагогического опыта».

Каждый желающий мог оставить в ней свои наработки, статьи, методические рекомендации, которые затем будут размещены на сайте департамента образования Белгородской области.

Такой обмен опытом позволит вывести некую «формулу» и найти слагаемые успеха: как каждому школьнику получить заветные 100 баллов.

«Государственный экзамен стал другим – думающим, - уверяет первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области Николай Рухленко. - В нем нет заданий для «угадывания», все вопросы направлены на то, чтобы проверить, насколько школьник умеет мыслить, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. Конечно, мы хотим, чтобы белгородские ребята показывали наилучшие результаты в этих экзаменационных испытаниях».