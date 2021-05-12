Под Белгородом росгвардейцы и спасатели эвакуировали жильцов во время пожара

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области получили информацию о задымлении в квартире жилого дома в поселке Разумное. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже трехэтажного дома.

Сержант полиции Роман Марков и прапорщик полиции Роман Шуличенко вместе со спасателями вывели более 10 человек из здания. На лестничной площадке одного из подъездов сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пожилого мужчину, который из-за сильного задымления не мог самостоятельно выйти на улицу. Росгвардейцы вывели пострадавшего на свежий воздух и передали его бригаде скорой помощи.

Пожарный расчет ликвидировал возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.