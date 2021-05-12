В Белгородской области потеплеет до 22-х градусов

Ночью кратковременные дожди. Днем местами небольшие дожди. Фото: Алексей ФОКИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 13 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью кратковременные дожди. Днем местами небольшие дожди.

Ветер восточный от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от пяти до десяти градусов тепла, днем – от плюс 17-ти до плюс 22-х градусов.

В Белгороде ночью – от семи до девяти градусов тепла, днем – от 18-ти до 20-ти градусов выше ноля

В связи с прогнозируемыми осадками в виде дождя спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву.

Если вы заметили возгорание сухой травяной растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101».