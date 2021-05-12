Свыше 160 тысяч белгородцев завершили полный курс вакцинации от COVID-19

Сейчас в регионе в наличии вакцина для иммунизации еще 27 тысяч жителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, более 164 тысяч жителей региона завершили полный курс вакцинации от COVID-19. Первым компонентом привиты свыше 238 тысяч жителей области.

Сейчас в регионе в наличии вакцина для иммунизации еще 27 тысяч жителей. В ближайшие дни поступит новая партия для 30 тысяч человек.

По словам начальника департамента здравоохранения области Андрея Иконникова, ситуация с заболеваемостью в регионе стабильная, коечный фонд занят на 70 процентов.

О том, как повлияли длинные выходные на динамику заболеваемости COVID-19 в регионе, можно будет судить через две недели.