Более трех тысяч родителей белгородских малышей получили компенсацию за детское питание

Максимальная сумма компенсации в месяц составляет 700 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможность возврата денег за детские соки и пюре предусмотрена региональным проектом «Большая белгородская семья» национального проекта «Демография». Выплату производят из областного бюджета.

«На эту меру поддержку могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей в возрасте от полугода до полутора лет», - пояснили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Максимальная сумма компенсации в месяц составляет 700 рублей.

Вместе с документами родители предоставляют также товарный и кассовый чеки, подтверждающие покупку детского питания в магазине. В перечне продуктов – фруктовые соки, овощные, мясные, фруктовые пюре.

Полный список, а также перечень документов, которые нужно предъявить, следует уточнить в органах соцзащиты по месту жительства.

В прошлом году компенсацию получили свыше восьми тысяч белгородцев. Из областного бюджета за 12 месяцев им вернули более 35 миллионов рублей.