На Белгородчине начали считать бобров

По данным учета прошлого года в Белгородской области обитает порядка шести тысяч особей бобров, более одной тысячи барсуков, почти 20 тысяч байбаков и около 2,5 тысяч лисиц. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Специалисты государственного экоохотнадзора региона в эти дни подсчитывают численность бобров, ондатры и выхухоли.

Как рассказали в отделе учета и анализа объектов животного мира и среды их обитания, животных подсчитывают весной, так как они расселились по норам и у большинства пар появляются детеныши. Этот период удобен для учета еще и тем, что растительность начинает только развиваться и высокорослые растения не закрывают от учетчика хатки и входы в норы.

Также до 25 июня в Белгородской области подсчитывают лисиц, енотовидных собак и барсуков. А перепись сурков байбаков стартует 15 мая. Пересчитают также краснокнижных птиц, водоплавающих и полевую дичь.

По данным учета прошлого года в нашем регионе обитает порядка шести тысяч особей бобров, более одной тысячи барсуков, почти 20 тысяч байбаков и около 2,5 тысяч лисиц.

Напомним, что глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил создать проект экологического воспитания, который уже 1 сентября будет внедрен в образовательных учреждениях.