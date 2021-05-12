На опорах ЛЭП в Белгородской области установят устройства для защиты птиц

На опорах установят около 700 заградительных ершей, которые должны защитить пернатых от травм. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«По всей Белгородской области реконструируют около 60 километров линий электропередачи, которые проходят в местах обитания и гнездования птиц», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Провода заменят на изолированные, на опорах установят около 700 заградительных ершей, которые должны защитить пернатых от травм.

«В 2021 году «Россети Центр Белгородэнерго» направит около шести миллионов рублей на комплекс природоохранных мероприятий», сообщили в департаменте ЖКХ области.

Большая часть пойдет на безопасное обращение с отходами, охрану и рациональное использование водных ресурсов, мероприятия по охране объектов животного мира и атмосферного воздуха.