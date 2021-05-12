Белгородцы выразили соболезнования жертвам трагедии в Казани

Жители Белгорода потрясены случившимся. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Потрясенные трагедией в Казани жители Белгорода несут цветы и мягкие игрушки к скульптуре «Учительница первая моя» на Народном бульваре. Зажигают свечи, чтобы почтить память погибших в Казани.

Соболезнования родственникам погибших и всем жителям республики Татарстан выразили глава региона Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий Галдун.

«Вчера произошла страшная трагедия в Татарстане. Выражаю от лица всех белгородцев соболезнования родным и близким погибших, - комментирует случившееся Вячеслав Гладков. - Главная функция государства - защищать жителей! И мы сделаем все для этого».

«Страшная трагедия в Казани. Больно. Так не должно быть. Усилили меры безопасности во всех школах и детских садах Белгорода. Скорбим», - написал на своей странице в VK Юрий Галдун.

Напомним, что накануне в казанской гимназии N175 погибли семь учеников восьмого класса: четверо мальчиков и три девочки, а также учительница и еще одна работница школы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.