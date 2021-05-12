Школу под Белгородом будут строить круглосуточно

Вячеслав Гладков предупредил, что контроль за строительством будет жестким. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел повторную инспекцию строительства Центра образования №1 «Академия знаний» в Старом Осколе.

«Строительные работы на объекте возобновлены, - рассказал глава региона. - Чтобы закончить объект уже этим летом, работы будут вестись круглосуточно в две смены. Необходимо ввести жесткий контроль за исполнением работ. Сейчас продолжаю наблюдать несогласованность. Простой пример: сначала уложили напольное покрытие, а затем только начали красить стены. Предупредил, что контроль будет жестким: от Стройнадзора до главы муниципалитета».

Напомним, что в ходе предыдущей поездки по Старому Осколу Вячеслав Гладков проверил ход строительства трех детских садов и школы. В каждом учреждении были выявлены недоработки.

Особенно острая ситуация сложилась в «Центре образования № 1 «Академия знаний» им. Н.П. Шевченко», строительство которого осуществляется в рамках национального проекта «Образование».