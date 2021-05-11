12 мая на Белгородчине ожидаются дожди и грозы

Днем кратковременные дожди, местами грозы. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 12 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер восточный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов тепла, днем – от 12-ти до 17-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от шести до восьми градусов выше ноля, днем – от плюс 12-ти до плюс 14-ти градусов.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Убедитесь в исправности тормозной системы и проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.