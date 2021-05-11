Кадровая чистка: врио губернатора Белгородской области уволил главу управления капстроительства за «вредоносную работу»

11 мая Вячеслав Гладков уволил трех чиновников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Последней каплей, переполнившей чашу терпения главы региона Вячеслава Гладкова в отношении работы управления капстроительства, стал затянувшийся ремонт Центра молодежных инициатив в Белгороде.

«Капитальный ремонт учреждения должен был завершиться в декабре прошлого года, но даже сейчас здесь нет намека на завершение работ. Управление капстроительства Белгородской области заключило контракт с подрядчиком еще в декабре 2019 года. На сегодняшний день работы не завершены», - поделился увиденным Вячеслав Владимирович.

«Часть помещений строители подготовили под отделку. В некоторых комнатах отделочные работы начаты, но брошены на полдороге. Другие помещения с выполненной чистовой отделкой просто затоплены водой от протекающей во многих местах кровли, и чтобы привести их снова в порядок нужно заново штукатурить. Большое количество строительных материалов было закуплено и просто брошено на произвол судьбы.

Кровля протекает. Новые кресла в концертном зале и покрытие в спортивном зале находятся под слоем пыли и строительной грязи. Культура проведения строительных работ отсутствует полностью. Самое возмутительное, что работы на объекте не ведутся.

На всю эту «красоту» областной бюджет выделил 270 миллионов рублей! Никаких объяснений здесь быть не может - налицо халатность и наплевательское отношение».

«Работу управления капитального строительства Белгородской области и его руководителя Александра Борзасекова считаю неудовлетворительной, а в некоторых случаях даже вредоносной», - заявил на сегодняшнем совещании в облправительстве глава региона.

«Поэтому принял решение о невозможности дальнейшей работы с данным руководителем и поручаю контрольно-счетной палате области и контрольному управлению администрации губернатора области провести проверку в Управлении капитального строительства по данному факту. Все выявленные нарушения будут отработаны совместно с правоохранительными органами».

Кроме того, по инициативе Вячеслава Гладкова сегодня своих постов лишились еще два чиновника.

Это председатель комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Елена Ковальчук и руководитель дирекции юго-западного района Александр Славкин.

Сегодня стало известно, что второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении Елены Ковальчук.

Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст.293, ч.1 ст.286 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба, превышение должностных полномочий).

Максимальный срок по первой статье – арест на срок до шести месяцев, по второй – до четырех лет лишения свободы.