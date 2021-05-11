Белгородские энергетики установят на ЛЭП защиту для птиц

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2021 году «Россети Центр Белгородэнерго» планирует выполнить комплекс природоохранных мероприятий на сумму 5,6 млн руб. Большая часть средств будет направлена на безопасное обращение с отходами, охрану и рациональное использование водных ресурсов, мероприятия по охране объектов животного мира и атмосферного воздуха.

В планах года реконструировать порядка 60 км ЛЭП 0,4-10 кВ, проходящих в местах обитания и гнездования птиц. Неизолированный провод заменить на СИП, на опорах установить 693 птицезащитных устройства.

Чтобы снизить риск загрязнения окружающей среды, энергетики капитально отремонтируют 121 масляный выключатель, установленный на высоковольтных подстанциях региона. Планируется приобрести специальные абсорбенты, которые минимизируют последствия любого происшествия, связанного с разливом масла, нефтепродуктов и ГСМ.

Огромное значение для экологии имеет своевременная передача на обезвреживание ртутьсодержащих ламп и других образующихся отходов.

В структурных подразделениях Белгородэнерго организована работа по обращению с отходами, начиная от подготовки мест для их накопления и заканчивая передачей сторонним организациям для обезвреживания и утилизации. Для предотвращения аварийных ситуаций в местах накопления ртутьсодержащих ламп установлено 25 демеркуризационных наборов.

В филиале также ведется работа по производственному экологическому контролю за соблюдением нормативов качества атмосферного воздуха, химического состава сточных вод, почв, а также уровней электромагнитных полей и шума.

В прошлом году Белгородэнерго в лице ПАО «МРСК Центра» было сертифицировано по системе экологического менеджмента, в этом году филиал успешно прошел проверку независимыми аудиторами и подтвердил соответствие природоохранной деятельности требованиям международного стандарта ИСО 14001:2015.