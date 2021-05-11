Под Белгородом нетрезвый водитель устроил концерт на месте ДТП

Автоинспекторам водитель «семерки» рассказал, что сел за руль исключительно из-за праздничного настроения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вечером 9 мая на улице Дачная села Подкопаевка. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля «ВАЗ 2107» 1951 года рождения при повороте не предоставил преимущество в движении «Тойоте». В результате столкновения никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Автоинспекторам водитель «семерки» рассказал, что сел за руль исключительно из-за праздничного настроения. После виновник ДТП исполнил несколько композиций на баяне, включая знаменитый «Сиреневый туман» Владимира Маркина.

Теперь нарушителю-артисту в соответствии с ч.1 ст.12.8, ч.2 ст.12.37 и ч.2 ст.12.13 КоАП РФ (управление автомобилем в нетрезвом виде, отсутствие страховки и невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков) грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Всего в период с 1 по 10 мая сотрудники Госавтоинспекции выявили на территории Белгородской области более 4400 нарушений ПДД. От управления отстранено 160 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 22 ранее лишенных права управления и допустивших повторное правонарушение.

С начала месяца в регионе совершено 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек погибли и 22 получили ранения различной степени тяжести. Из них два ДТП связаны с управлением в нетрезвом виде.