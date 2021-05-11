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Общество11 мая 2021 15:02

В Белгороде построят новый лечебный корпус детской больницы

Проект разработан совместно со шведскими архитекторами
Алексей СЕРГУНИН
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Строительство лечебного корпуса планируют завершить до 2025 года.

Строительство лечебного корпуса планируют завершить до 2025 года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Лечебный корпус № 3 построят на территории детской областной клинической больницы на улице Садовой в Белгороде.

Он будет разделен на три части и обеспечит функциональное зонирование внутри корпуса. Здесь разместятся экстренное и потоковое приемные отделения, операционная, палаты для пациентов.

Также проектом, который разработан совместно со шведскими архитекторами, предусмотрено создание зеленых пространств с террасами и зимними садами.

«Наша задача – построить новый медицинский объект в соответствии с соблюдением всех требований к безопасности и к сохранению здоровья наших детей», - подчеркнул руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.

Строительство лечебного корпуса планируют завершить до 2025 года.