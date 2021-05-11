Еще два жителя Белгородской области умерли от коронавируса

За минувшие стуки в регионе 65 пациентов заболели, а выздоровели – 35. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1951 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1954 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 65 пациентов заболели, а выздоровели – 35.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37553 человека, выздоровели – 33054, умерли – 654.