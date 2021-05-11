Со счетов белгородской компании-должника списали более 150 тысяч рублей

Приставы запретили регистрационные действия в отношении пяти единиц недвижимого имущества компании. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

После того как долги по налогам компании, занимающейся монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, перевалил за отметку в 150 тысяч рублей, судебные приставы смогли добиться списания всей суммы в пользу инспекции Федеральной налоговой службы по Белгороду.

Так как в установленный законом срок задолженность не была оплачена, приставы запретили регистрационные действия в отношении пяти единиц недвижимого имущества компании.

В итоге получив положительные ответы с кредитных организаций, задолженность по налогам в 155 тысяч 360 рублей, а также исполнительский сбор в размере более десяти тысяч были списаны со счетов должника-компании.

«Все запреты и ограничения отменены», - пояснили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.