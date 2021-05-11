Более 400 белгородских школьников выбрали семейное образование

В нашем регионе учатся свыше 160 тысяч школьников.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«441 школьник в Белгородской области сегодня находится на семейной форме обучения», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Это право закреплено законодательно. Но даже во время вынужденного дистанта в 2019/20 учебном году из-за коронавируса не возникло массового перехода на семейное обучение.
«Решение о семейном образовании нужно принимать разумно, а не эмоционально, – поясняет начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина. - Обучение ребенка дома требует времени. Поэтому, чтобы семейное обучение было эффективным, нужен свободный взрослый, который готов поставить дело семейного образования на первое место в системе своих жизненных задач».
Для сравнения, в 2020 году на семейном образовании в Белгородской области находились 439 детей. При этом всего в нашем регионе учатся свыше 160 тысяч школьников.
Отметим, что семейное образование распространяется лишь на детей с 1-го по 9-й класс.