Более 400 белгородских школьников выбрали семейное образование

В нашем регионе учатся свыше 160 тысяч школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«441 школьник в Белгородской области сегодня находится на семейной форме обучения», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это право закреплено законодательно. Но даже во время вынужденного дистанта в 2019/20 учебном году из-за коронавируса не возникло массового перехода на семейное обучение.

«Решение о семейном образовании нужно принимать разумно, а не эмоционально, – поясняет начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина. - Обучение ребенка дома требует времени. Поэтому, чтобы семейное обучение было эффективным, нужен свободный взрослый, который готов поставить дело семейного образования на первое место в системе своих жизненных задач».

Для сравнения, в 2020 году на семейном образовании в Белгородской области находились 439 детей. При этом всего в нашем регионе учатся свыше 160 тысяч школьников.

Отметим, что семейное образование распространяется лишь на детей с 1-го по 9-й класс.