Крах «Салюта»: белгородские футболисты проиграли в третьем матче кряду

За семь туров до финиша чемпионата «Салют» занимает третье место в группе 3. Фото fcsalyut.ru.

В рамках 23-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» уступил на своем поле «Рязани» - 0:2.

Уже на второй минуте встречи подопечные Валерия Есипова оказались в ранге догоняющих – полузащитник гостей Евгений Дегтярев отметился точным ударом.

Надежда на ничью, которая, впрочем, ничего не давала хозяевам, жила почти до конца встречи, пока на 84-й минуте форвард «Рязани» Владислав Фасхутдинов не установил окончательные цифры на табло.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Семейкин, Мастеров, Басов, Есин, Штыпула, Бурыкин (Морев, 70), Худобко (Гордеев, 62), Жилмостных (Грибанов, 41), Манаев (Корнеев, 90), Дегтев (Кучерявченко, 89).

Это уже третье кряду поражение белгородцев вслед за неудачами в играх с липецким «Металлургом» (0:1) и смоленским клубом «Красный» (1:2).

Подобного с нашими парнями не происходило с сентября 2019 года, когда «Салют» поочередно уступил «Химкам-2» (0:7), «Рязани» (0:1) и липецкому «Металлургу» (0:2).

За семь туров до финиша чемпионата «Салют» занимает третье место в группе 3. В активе наших футболистов 42 очка. У лидирующего липецкого «Металлурга» 51 балл, у «Рязани» - 47.

В ТОП-5 также входят «Саратов» и «Сатурн», у них по 42 очка.

Следующий матч белгородцы проведут 15 мая в Новомосковске с местным «Химик-Арсеналом».