В Белгородской области сохранится дождливая и ветреная погода

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, 11 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер северо-восточный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов выше ноля, днем – от плюс 12-ти до плюс 17-ти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.