Свыше 33 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 67 пациентов, а выздоровели – 29. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1945 года рождения и житель Курской области 1934 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 67 пациентов заболели, а выздоровели – 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37488 человек, выздоровели – 33019, умерли – 652.