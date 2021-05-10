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Здоровье10 мая 2021 12:13

Свыше 33 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 67 человек заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 67 пациентов, а выздоровели – 29.

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 67 пациентов, а выздоровели – 29.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1945 года рождения и житель Курской области 1934 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 67 пациентов заболели, а выздоровели – 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37488 человек, выздоровели – 33019, умерли – 652.

Коронавирус Covid-19