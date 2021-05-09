10 мая на Белгородчине ожидаются порывистый ветер и дождь

Утром и днем местами порывы до 20-ти метров в секунду. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, 10 мая в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой дождь.

Ветер ночью северо-западный, днем северный от восьми до 13-ти метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15-20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от ноля до пяти градусов тепла, днем – от 12-ти до 17-ти градусов выше ноля.

Как напоминает главное управление МЧС России по Белгородской области, в ветреную погоду следует исключить использование открытого огня.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 8 (4722)39-99-99.