Еще 68 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 32990 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1934 года рождения и житель Губкинского городского округа 1945 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 68 пациентов заболели, а выздоровели – 18.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 37421 человек, выздоровели – 32990, умерли – 650.