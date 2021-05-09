Еще 68 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 32990 человек.
Фото: ИВАНОВА Диана
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.
Это житель Старооскольского городского округа 1934 года рождения и житель Губкинского городского округа 1945 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.
За это же время 68 пациентов заболели, а выздоровели – 18.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 37421 человек, выздоровели – 32990, умерли – 650.