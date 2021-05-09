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Здоровье9 мая 2021 14:04

Еще 68 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 18 человек вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 32990 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 32990 человек.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1934 года рождения и житель Губкинского городского округа 1945 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 68 пациентов заболели, а выздоровели – 18.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 37421 человек, выздоровели – 32990, умерли – 650.

Коронавирус Covid-19