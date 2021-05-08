В Белгородской области энергетики обеспечили освещение памятника воинам

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы сотрудники Борисовского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с работниками ООО «БелЗНАК» обеспечили освещение памятника воинам, расположенного в поселке Борисовка.

Для освещения стелы энергетики проложили кабельную линию, смонтировали шкаф управления наружным освещением по периметру площадки, а также у пешеходного перехода, ведущего к памятному месту, установили светодиодные прожекторы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Стела символизирует изображение четырех штыков, стремящихся ввысь, связанных внизу пятиконечной звездой. Одна из надписей на лучах звезды стелы гласит: «Жителям улицы Рудого, павшим смертью храбрых посвящается». Здесь же перечислены 46 фамилий местных жителей, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Улица, на которой установлен памятник, названа в честь уроженца Борисовки, Героя Советского Союза Анатолия Михайловича Рудого, совершившего героический подвиг при форсировании Днепра.

Белгородские энергетики продолжат принимать участие в благоустройстве мемориалов, расположенных в деревнях и населенных пунктах региона.

- Это наш долг перед предками и то малое, что мы можем сделать для увековечивания памяти великого подвига целого поколения советских людей, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.