Еще два жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 648 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1948 года рождения и жительница Губкинского городского округа1960 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 71 пациент заболел, а выздоровели – 15.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37353 человека, выздоровели – 32972, умерли – 648.