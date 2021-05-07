Белгородские росгвардейцы накануне Дня Победы проводят уроки мужества

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

На уроке мужества офицеры СОБР «Белогор» рассказали восьмиклассникам 15-й школы Белгорода о примерах мужества, стойкости и отваги, которые демонстрировали солдаты в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание они уделили биографии генерала армии, Героя Советского Союза Николая Фёдоровича Ватутина. Также во время встречи сами ребята поделились воспоминаниями о родных, которые участвовали в войне.

С учащимися «Северной школы №1» побеседовал сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Белгороду старший прапорщик полиции Евгений Бессонов. Он напомнил ребятам, как правильно носить главный символ праздника – георгиевскую ленточку. А также подчеркнул, как важно знать историю и чтить подвиг советского и российского солдата.

- Георгиевская лента - символ Победы, мужества, бесстрашия, самопожертвования и знак вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Ее нужно размещать рядом со своим сердцем, - отметил Евгений Бессонов.