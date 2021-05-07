Еще 70 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37282 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1943 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также жительница Ровеньского района 1971 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 70 пациентов заболели, а выздоровели – 16.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37282 человека, выздоровели – 32957, умерли – 646.