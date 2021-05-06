В Белгороде сократили программу празднования Дня Победы

Горожан просят избегать массового скопления, чтобы не подвергать свое здоровье и здоровье окружающих опасности. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, сокращена программа празднования 9 мая в областном центре.

«Волна памяти» на Соборной площади начнется в 8 утра. В 10 часов здесь состоится парад войск Белгородского гарнизона и плац-концерт. В это же время на 30 разных площадках города локально будут организованы концерты местных творческих коллективов.

Около 18:00 над Белгородом поднимется аэростат с копией Знамени Победы.

В 22:00 на Соборной площади, у Центра досуга на Крейде, возле «Космоса» на Королева и у Дома офицеров на Куйбышева состоится праздничный салют.

Горожан просят избегать массового скопления, чтобы не подвергать свое здоровье и здоровье окружающих опасности.

Трансляция основных праздничных мероприятий будет организована в социальных сетях и в прямом эфире на телеканалах «Мир Белогорья» и «Белгород 24».