7 мая в Белгороде откроется 31-я областная художественная выставка

Участниками выставки являются не только члены Союза художников России, но и молодые таланты. Фото: Сергей ГАПОН

7 мая в 16 часов в выставочном зале «Родина» состоится официальное открытие 31-й областной художественной выставки.

В едином выставочном пространстве произведения живописцев, графиков, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Участниками выставки являются не только члены Союза художников России, но и молодые таланты.

Для молодых авторов участие в выставке является неким «камертоном» мастерства художника, признанием в профессиональной среде. Ведь им пришлось не только показать завершенные произведения, но и конкурировать на выставкоме с зарекомендовавшими себя мастерами.

Всего отобрано более 180 произведений. Экспозиция охватывает широкий круг техник, художественных приемов и сюжетов от классических мотивов до новаторских решений и идей.

Познакомиться с произведениями можно будет до 6 июня.