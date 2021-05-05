Белгородские гандболисты поделили очки с гостями из Ростова

В следующем туре «Технолог-Спартак» сыграет в гостях с аутсайдером турнира «ВГТУ-Воронеж». Фото ЦСП Белгородской области.

В очередном туре чемпионата России по гандболу в высшей лиге у мужчин белгородский «Технолог-Спартак» на своей площадке поделил очки с ростовским «ДГТУ-Лидер».

Важная деталь: наши земляки проводили обе встречи в ранге действующих чемпионов.

Возможно, факт того, что наши парни все равно останутся недосягаемыми для ростовчан, а также убедительная победа в первом тайме первого матча в (17:12), сказались на настрое на вторые 25 минут.

После перерыва «ДГТУ-Лидер» не только компенсировал отставание в счете, но и праздновал волевую победу – 27:25.

Самыми результативными в нашей команде стали Евгений Макин и Игорь Неклюдов, набравшие восемь и четыре очка соответственно.

На следующий день белгородцы сумели взять убедительный реванш. Уступив в первой половине игры (12:13), а они реабилитировались во втором тайме, добившись волевого успеха – 36:31.

Наибольший вклад в победу «Технолог-Спартак» внесли Макин и Дмитрий Калинин, набравшие семь и шесть очков соответственно.

А по сумме двух игр больше всего очков у белгородцев в активе Макина – 15.

После 22-х проведенных матчей белгородцы лидируют с 38 очками в активе. Отрыв от идущего вторым «ДГТУ-Лидер» составляет 15 очков. Правда, ростовчане провели на две игры меньше.

В следующем туре «Технолог-Спартак» сыграет в гостях с аутсайдером турнира «ВГТУ-Воронеж». Игры пройдут 15 – 16 мая.