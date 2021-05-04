5 апреля в Белгородской области возможны заморозки

Возможно неблагоприятное воздействие заморозков на сельскохозяйственные культуры. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, 5 мая на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, ночью – от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от ноля до пяти градусов тепла, местами до минус одного градуса, днем – от 15-ти до 20-ти градусов выше ноля.

Возможно неблагоприятное воздействие заморозков на сельскохозяйственные культуры, а также увеличение риска возникновения техногенных пожаров.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.