Белгородские энергетики присоединились к автопробегу «Энергетики – Великой Победе»

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» приняли участие в автопробеге, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный старт патриотической акции в режиме видеоконференцсвязи дал генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Двадцать празднично украшенных колонн каждая в составе 10 автомобилей под управлением водителей-электромонтёров проехали маршрутами Победы своих регионов, возложили цветы у подножия обелисков и отдали дань памяти и уважения солдатам Великой Отечественной, свергнувшим фашизм. Завершится автопробег в Туле посещением мемориала энергетикам – героям Великой Отечественной войны.

Участники белгородского автопробега во главе с заместителем генерального директора – директором «Россети Центр Белгородэнерго» Сергеем Демидовым стартовали от нового Центра управления сетями, расположенного на территории Белгородских электрических сетей.

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