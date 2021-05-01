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Здоровье1 мая 2021 17:12

Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки в регионе от коронавируса вылечились 97 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36845 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36845 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Борисовского района 1955 года рождения, проходивший лечение в Красногвардейской ЦРБ, а также жительница Ямало-Ненецкого автономного округа 1946 года рождения, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 75 пациентов заболели, а выздоровели – 97.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36845 человек, выздоровел – 32861, умерли – 633.

Коронавирус Covid-19