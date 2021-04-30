За первый квартал в Белгородской области выявили больше 500 нарушений правил оборота оружия

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Поводя итоги работы ЦЛРР за первый квартал этого года, начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин отметил, что от граждан и юридических лиц поступило более 6 тысяч заявлений об оказании государственных услуг в сфере оборота оружия.

- За 3 месяца 2021 года сотрудниками Росгвардии осуществлена проверка условий сохранности оружия более чем у 7 тыс. владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий правоохранители выявили свыше 500 нарушение правил оборота оружия, по каждому из которых впоследствии был составлен административный протокол. По итогам проверок росгвардейцы аннулировали 82 лицензии на право хранения и ношения оружия, - сообщил полковник полиции Дмитрий Мещерин.

Сейчас в регионе на учете состоит свыше 39,5 тысяч владельцев гражданского оружия, в пользовании которых имеется более 59 тысяч единиц оружия. На территории области зарегистрировано 185 частных охранных организации. Из них 87 используют служебное оружие.

Во время проверок на объектах, охраняемых частными охранными организациями, правоохранители выявили 96 нарушений законодательства в сфере частной охранной деятельности, по каждому из которых впоследствии был составлен административный протокол.