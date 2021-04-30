На Пасху в Белгороде организуют бесплатный проезд до кладбищ

Общественный транспорт также позволит избежать проблем с парковкой. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

2 мая, в день празднования Воскресения Христова, дополнительное движение общественного транспорта будет бесплатно организовано по городскому маршруту № 10 «Железнодорожный вокзал – Ячнево» и пригородному маршруту№ 223У «Энергомаш – Юго-Западное кладбище».

«По дороге к городским кладбищам могут быть пробки. По возможности откажитесь от личного транспорта в пользу общественного», — обратился к горожанам мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице в VK.

Доехать до кладбищ города можно также и другими традиционными маршрутами:

- городским № 9А «Универмаг «Белгород» – кладбище по улице Трунова»;

- городским № 12 «Рынок «Салют» — улица Привольная» (Ячнево – до Железнякова);

- городским № 15 «Аэропорт — школа № 43» (Ячнево – по требованию);

- городским № 17 «Аэропорт — улица Конева» (Ячнево – по требованию);

- городским № 23 «Улица Пригородная — БГТУ» (8 Марта);

- городским № 24 «Стадион — улица 8 Марта — улица Орлова» (8 Марта);

- городским № 43 «Ячнево — улица Есенина» (Ячнево);

- пригородным № 111У «п. Северный — п. Дубовое» (Ячнево – по требованию);

- пригородным № 120 «Гриневка – микрорайон «Европа» — п. Дубовое» (Ячнево – по требованию);

- пригородным № 127 «с.Шопино — Аэропорт — БГТУ» (Ячнево – по требованию);

- пригородным № 223 «Рынок «Салют» — Болховец» (Юго-Западное кладбище – по требованию);

- пригородным № 229 «СитиМолл — сады Березка — кладбище» (Юго-Западное кладбище);

- пригородным № 238 «С. Шопино – ЮМР — улица Энергомашевская» (Ячнево – по требованию).

Правда, в этом случае проезд будет платным.

Общественный транспорт также позволит избежать проблем с парковкой. Но все же, если выбор будет сделан в пользу личного авто, при посещении кладбища на Ячнево рекомендуется заезжать с северной стороны города.