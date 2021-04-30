Еще 73 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 32764 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1959 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Алексеевского городского округа 1973 года рождения, проходивший лечение в Алексеевской ЦРБ.

За это же время 73 пациента заболели, а выздоровели – 63.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36770 человек, выздоровели – 32764, умер – 631.