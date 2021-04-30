В Белгороде прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» собрал 164 учащихся 9 и 10 классов из различных школ области. Состязания прошли на четырех площадках - в Белгороде, Старом Осколе и Строителе. Максимальное число претендентов собрал Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, который наряду с департаментом образования области четвертый год подряд оказывает поддержку в проведении мероприятия.

Как подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов, Олимпиада «Россети» организована по принципу Всероссийской олимпиады школьников, главным отличием является лишь тот факт, что победители определяются по сумме баллов, набранных одновременно по трем предметам.

- Физика, математика и информатика – это те науки, на которых строится вся энергетическая отрасль нашей страны, – отметил он. - В прошлом году Олимпиада, как и многие другие образовательные и общественные мероприятия проходила в дистанционном формате, а в этом мы вновь в гостях у нашего главного университета – основного поставщика квалифицированных кадров для работы в энергосистеме.

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