В Белгороде задержали отца и сына: они торговали наркотиками и оружием

Все изъятое направлено на экспертизу для решения вопроса о пригодности для использования по назначению. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» и сотрудников ОМОН Росгвардии задержали жителей одного из сел – отца и сына.

25-летнего мужчину поймали на одной из улиц Белгорода. Во время осмотра дома, в котором подозреваемый проживает вместе с отцом, нашли марихуану и части растений конопли общим весом около 600 граммов, а также приспособления для фасовки наркотиков.

В гараже правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы, в том числе времен Великой Отечественной войны. Предварительно установлено, что арсенал принадлежит отцу мужчины.

Среди изъятого: несколько единиц оружия, в том числе однозарядная винтовка модели «ТОЗ-8» калибра 5,6 мм, самодельный обрез, изготовленный из охотничьего ружья модели «ИЖ-К» 20 калибра, а также являющиеся боеприпасами более семидесяти патронов, пять немецких противотанковых ружейных кумулятивных гранат калибра 40 мм и одна ручная граната М-39. Взрывоопасные предметы на месте были обследованы взрывотехниками ОМОН Росгвардии.

Все изъятое направлено на экспертизу для решения вопроса о пригодности для использования по назначению.

Следственный отдел ОМВД России по Белгородскому району возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины в соответствии с ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 уголовного кодекса РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.

А вот 53-летнему отцу в соответствии с ч.1 ст. 222 уголовного кодекса РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов) светит до четырех лет тюрьмы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства семейного подряда.