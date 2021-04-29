Белгород готовится к майским праздникам

Даже при пандемии для создания праздничного настроения город должен быть украшен. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, масштабных массовых мероприятий и акций в областном центре 1 и 9 мая не планируется», - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Но сотрудники Белгорблагоустройства готовят город к праздникам, работая в две смены.

«Уделяем внимание въездам в город, кольцевым развязкам, мостам и путепроводам, паркам, скверам, оформлению зданий и, конечно, Соборной площади», - рассказывает главный инженер МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Андрей Смирнов. - Лучшие решения прошлых лет дополняем новыми объектами. Даже при пандемии для создания праздничного настроения город должен быть украшен».

Сейчас на развязках и мостах устанавливают флаговые композиции. Новые перетяжки появились на Гражданском проспекте, перед входом в Центральный парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина. Украшают в городе и столбы наружного освещения.

Особое внимание уделено памятникам и обелискам. Их приводят в порядок. Возле Вечного огня на Соборной площади отремонтировали подпорную стену, тротуарную плитку.