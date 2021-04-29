Белгородца могут посадить в тюрьму за распространение в интернете интимных фото своей экс-девушки

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фото СК РФ по Белгородской области.

Как сообщила «КП» пресс-служба УМВД России по Белгородской области, 25-летняя женщина сообщила в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Старому Осколу, что в интернете появились ее фото интимного содержания.

При этом, как заявила потерпевшая, она не давала разрешения на их распространение.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее не судимый староосколец – бывший возлюбленный заявительницы.

По предварительным данным, в марте текущего года после ссоры он отправил ее фото нескольким своим приятелям.

Следственный комитет РФ по Белгородской области уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Как пояснили «КП» в пресс-службе СК, теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.