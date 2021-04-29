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Происшествия29 апреля 2021 12:05

Белгородца могут посадить в тюрьму за распространение в интернете интимных фото своей экс-девушки

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Алексей СЕРГУНИН
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Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фото СК РФ по Белгородской области.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фото СК РФ по Белгородской области.

Как сообщила «КП» пресс-служба УМВД России по Белгородской области, 25-летняя женщина сообщила в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Старому Осколу, что в интернете появились ее фото интимного содержания.

При этом, как заявила потерпевшая, она не давала разрешения на их распространение.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее не судимый староосколец – бывший возлюбленный заявительницы.

По предварительным данным, в марте текущего года после ссоры он отправил ее фото нескольким своим приятелям.

Следственный комитет РФ по Белгородской области уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Как пояснили «КП» в пресс-службе СК, теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ЧП